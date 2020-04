Oerlemans Packaging uit Genderen produceert 100.000 medische schorten per week in strijd tegen corona

Eind maart kreeg Oerlemans een verzoek van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Er was een nijpend tekort aan goed beschermingsmateriaal. ,,We hebben binnen tien dagen een schort ontwikkeld en de machines omgebouwd", aldus directeur duurzaamheid Rob Verhagen. ,,We zijn nu gestart met het produceren van 100.000 schorten per week, maar als het nodig is kunnen we opschalen naar 200.000 stuks.”