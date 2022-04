Of het nu veel gaat kosten of niet, Heusden zoekt actief naar wie recht heeft op energietoeslag

Heusden gaat uit van de netto-bedragen die gelden voor de Heusden Pas. In geval van gehuwden bijvoorbeeld geldt een inkomen van ruim 1777 euro. Als het gezamenlijk inkomen daar onder blijft, kan aanspraak worden gemaakt op de 800 euro. Bij een alleenstaande (ouder) van 21 jaar of ouder gaat het om een inkomen van ruim 1550 euro als grens.

Voedselbanken

Een deel van de groep die in aanmerking komt is al in beeld bij Baanbrekers, bijvoorbeeld omdat ze een uitkering hebben. Anderen weet Heusden te vinden omdat ze gebruikmaken van de HeusdenPas, een regeling voor de minima. Voor een deel overlappen deze groepen elkaar. De gemeente Heusden denkt echter dat daarmee nog niet iedereen in beeld is. Om die groep mensen toch de 800 euro energietoeslag te kunnen geven, gaat Heusden bijvoorbeeld de Voedselbanken inschakelen, of andere instanties die zich bezighouden met armoedebestrijding. Heusden gaat ook advertenties plaatsen. En uiteraard kunnen mensen zichzelf bij de gemeente aanmelden. Een uiterste datum geldt daarvoor niet, aldus Van Steen.