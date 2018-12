Oliebollen mooi alternatief voor nieuwjaarsreceptie in Waalwijk

,,Een hartstikke mooi initiatief", zegt de Waalwijkse. Het biedt ook kans om wat je op je hart hebt uit te spreken. ,,We liepen net langs de Albert Heijn en zagen overal auto's buiten de parkeervakken staan. Ook voor inritten. Heel het jaar door schrijven handhavers parkeerbonnen, nu zijn ze er niet. Dat moet niet kunnen. Ja, dat ga ik aankaarten."

Koks op stelten

Oliebollen uitdelen kwam vorig jaar in de plaats van de traditionele nieuwjaarsreceptie. Daar doken bijna altijd dezelfde mensen op. Je moest voor een receptie zelf op pad, dus lag de drempel wat hoger. In 2017 gingen de politici naar de mensen toe; een brug slaan is met een schaal met gratis oliebollen heel makkelijk. Deze keer vers. ,,Vorig jaar konden we de vraag niet aan", zegt Carlos Stuij, die met zijn oliebollenkraam bij de Els staat. ,,Dus moesten we een aantal voorbakken. Nu hebben we meer ovens." Zijn inschatting: ,,Een paar duizend gaan er zeker doorheen.”

Behalve oliebollen kan de burger ook warme chocomel of glühwein drinken. Om het speelse karakter te benadrukken lopen koks op stelten, allemaal geregeld door De Tavenu. Raadslid Jan van Baardwijk (LokaalBelang) mist echter nog iets. ,,Volgend jaar mag er ook passende muziek bij komen." Hij anticipeert dus al op een derde editie. ,,Het is erg leuk, ongedwongen. Het levert lachende gezichten en complimentjes op." Dat merkt ook VVD-raadslid Ilona Klerks. ,,En het is goed dat je laat zien dat niet alle politici afstandelijk zijn en uit grijze mannen bestaan, maar dat ook jonge dames daar geïnteresseerd in zijn."