Olympiabad en Die Heygrave maandag weer open: ‘Trek thuis je zwembroek aan’

Asbest of niet? Het is in ieder geval een zooitje in de voormalige jachthaven van Waalwijk

12 mei WAALWIJK - Waalwijk heeft dinsdagochtend monsters genomen van afval op het terrein van de voormalige jachthaven van Waalwijk, de plek waar de nieuwe containerhaven moet komen. ,,Woensdag of uiterlijk donderdag horen we of het asbest is", aldus een woordvoerder van de gemeente. ,,Als het asbest is, dan laten we het direct opruimen.”