OM: Buschauffeur moet rijbewijs inleveren na dodelijk ongeluk Werkendam

De vrouw kwam op de fiets van rechts aanrijden op het moment dat de buschauffeur van de bushalte kwam. De fietser had voorrang, maar de chauffeur zag haar over het hoofd, zo vertelde hij woensdag tegen de rechtbank in Breda. ,,Ik denk dat ze in de dode hoek heeft gezeten”, zei de man, maar dat ging er bij officier van justitie Marieke Snoeks niet in.