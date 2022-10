Omwonenden vrezen overlast van religieus complex in Dussen: ‘Te veel verkeer voor dit smalle straatje’

Een rustige straat in het Dussens buitengebied, een huis met achter uitzicht over maïs en grasland. Daar tekenden Helga Gardenier en Rob Suyskens in januari voor. De plannen van Frontrunners Ministries voor een reli-complex aan de Oude Kerkstraat verstoren hun woongenot enorm, vinden ze.

Helga en Rob wonen aan de Oude Kerkstraat, vlak bij het voormalig partycentrum De Rietpluim dat is gekocht door de religieuze organisatie Frontrunnners Ministries van Tom de Wal. Zij vrezen op termijn overlast en onveilige verkeerssituaties in hun straat én verlies van het uitzicht achter hun woning.

Via de Facebookgroep ‘Oude Kerkstraat Dussen’ vragen de twee nieuwe Dussenaren dorpsgenoten om hun mening wat betreft de plannen die Tom de Wal van Frontrunners Ministries heeft met De Rietpluim. In korte tijd zijn er al aardig wat reacties binnengekomen. De meeste mensen zeggen dat een grootschalig religieus centrum zoals De Wal wil bouwen niet past op die plek. ,,Ik denk dat ze veel meer thuishoren op een groot industrieterrein, zoals de evenementenhal in Gorinchem”, aldus een van de reacties.

Helga Gardenier en haar partner Rob Suyskens zijn de Facebookgroep gestart om een openbare discussie te voeren over de plannen van Frontrunners Ministries. De religieuze organisatie zetelt nu in Werkendam, maar daar is het pand te klein geworden. De Wal heeft het voormalige partycentrum De Rietpluim dit voorjaar gekocht en diverse percelen hier omheen, zo blijkt uit kadastergegevens. Hij heeft ambitieuze voornemens. Het partycentrum moet plaatsmaken voor een fors complex.

Op de website omschrijft hij het begin deze maand zo: ‘De twee panden zijn geschikt voor de fulltime Bijbelschool die we in 2023 willen starten. Het betreft een hoofdzaal & bijbehorende faciliteiten voor 1250+ mensen, en een zaal voor 350+ mensen, kantoor voor 30 medewerkers, klaslokalen en overige ruimtes voor de fulltime school, distributiecentrum & opslag.’ Ook is voorzien in een fikse uitbreiding van de parkeerplaats. Kosten 8 miljoen, op te brengen door zijn volgers.

De plannen van Frontrunners Ministries hebben overigens nog geen officiële status. Met de gemeente Altena zijn tot nu toe alleen voorbereidende besprekingen gevoerd, het officiële plan gaat Tom de Wal volgens zijn aankondiging in 2023 indienen.

Gevraagd naar een reactie op bezwaren van omwonenden zei Tom de Wal eerder: ,,Omdat we nog in het voortraject zitten en nog volop in gesprek zijn met de gemeente kan ik op dit moment geen informatie verstrekken via de krant, dat zou geen logische volgorde zijn.... Als we verder in het proces zijn (wat dus nog wel even zal duren) zullen we ook in gesprek gaan met de buurt om de plannen te bespreken zodat ze vragen rechtstreeks aan ons kunnen stellen.”

De gemeente Altena zegt via een woordvoerster: ,,Bij een wijziging van het bestemmingsplan krijgen belanghebbenden altijd een rol. Dat kan er dus ook toe leiden dat plannen worden aangepast of dat nader onderzoek wordt gedaan om te kijken of een bepaalde ontwikkeling wel wenselijk is.”

Maar buurtbewoners Helga en Rob voorzien nu al problemen en hebben die ook al aan de gemeente kenbaar gemaakt. Zij wonen op een steenworp afstand van De Rietpluim. ,,Wij zijn hier komen wonen voor de rust en landelijkheid. Als de plannen doorgaan, krijgen we veel meer verkeersbewegingen op dit smalle weggetje dat daar niet voor bedoeld is. De feesten in het partycentrum waren vooral in het weekend, zo hebben wij begrepen, met een feestzaal voor maximaal 1000 mensen. Wat De Wal hier wil gaan doen, geeft continu bedrijvigheid. De hele week door. Congressen, fulltime bijbelschool, dat haal ik allemaal van hun eigen website af. Dat past hier toch helemaal niet”, aldus Rob Suyskens.

Tegen blik aankijken

Hij en partner Helga hebben zich goed verdiept in de materie. Zo weten ze inmiddels ook dat Frontrunners Ministries door het kopen van een stuk grond dat deels achter hun woning loopt, het recht heeft om hier een extra parkeerplaats aan te leggen voor bezoekers van het nieuwe religieuze centrum. Iets dat ze niet wisten toen ze in januari van dit jaar verhuisden naar de Oude Kerkstraat. ,,Niemand heeft ons dit verteld, de makelaar niet en ook de vorige eigenaar niet. Wij dachten dat we voor altijd dit groene vrije uitzicht zouden hebben. Niet dus, hij mag hier een parkeerplaats voor ruim 400 auto’s aanleggen. Zitten we hier straks vanuit onze tuin tegen het blik aan te kijken.”

,,Er is in 2017 aan de toenmalige eigenaar vergunning verleend voor het uitbreiden van het parkeerterrein tegenover De Rietpluim”, bevestigt een woordvoerster van de gemeente Altena. ,,Onder dezelfde voorwaarden zou de huidige eigenaar inderdaad een parkeerplaats kunnen aanleggen.” Het gaat om een uitbreiding van de al bestaande parkeerplaats recht tegenover de ingang van De Rietpluim aan de overzijde van de Oude Kerkstraat, met maar liefst 10.285 vierkante meter. Het perceel ligt voor een deel achter de woning van Rob en Helga. ,,Als we dit hadden geweten, hadden we het huis niet gekocht. Dan waren we hier niet komen wonen”, zegt het stel.

Onrust

De huidige situatie brengt voor hen veel onrust mee. Hele stapels papieren hebben ze en met de ambtenaren van de gemeente Altena is al meerdere keren contact geweest. Steeds proberen ze op de hoogte te blijven van de nieuwste stappen van Tom de Wal en zijn organisatie. Nee, gesproken hebben ze hem niet. ,,We houden de website van de gemeente Altena in de gaten en krijgen elk bericht over vergunningsaanvragen binnen een straal van 2 kilometer. Daarnaast houden we de website van de Frontrunners bij over nieuwe ontwikkelingen.”

Zo liet De Wal zich onlangs samen met zijn team al fotograferen op de locatie van de geplande nieuwbouw voor het magazine dat Frontrunners Ministries periodiek uitgeeft. ,,Via Facebook hebben we diverse reacties van mensen gelezen die, net als wij, ook overlast voorzien. Maar er zullen er ook genoeg zijn die wellicht nog niet beseffen wat voor gevolgen zoiets grootschaligs kan hebben voor zo’n klein dorpje als Dussen. Daarom stellen we nu al de vraag: past dit wel in zo'n klein dorpje. Wat vinden andere inwoners daarvan?”