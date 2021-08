Ondanks alle inspanningen barst het in Sleeuwijk weer van de muggen: ‘Vogels krijgen ze niet opgegeten’

Derde zebrapad moest Vlijmen veiliger maken. Maar het is juist ‘levensge­vaar­lijk’ zegt de buurt

8:30 VLIJMEN - De drie zebrapaden vlak bij elkaar in Vlijmen zijn op verjaardagen een veelbesproken onderwerp. Is dat gek? Misschien niet. Want drie oversteekplaatsen over een afstand van pak ‘m beet 250 meter in één straat; in welk dorp van het formaat Vlijmen kom je dat nou tegen?