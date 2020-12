Ondanks beperkingen toch een succesvolle oecumenische kerstwandeling Heusden

HEUSDEN - ,,Het is bijzonder om tijdens de coronacrisis een oecumenische kerstwandeling door Heusden te maken. Bij toeval lazen we hierover bij de poort van de Protestantse Kerk.” Zo ervaarden Karin en Mike van Assendelft uit Venlo zaterdagavond de Lichtjestocht in Heusden. Als aanloop naar Kerstmis en het nieuwe jaar organiseert de Protestantse Kerk tot en met 6 januari wandelingen.

Bij de entree van de kerk ontvangen de kinderen een lampion en de begeleiders een routekaart. In verband met het coronavirus is de Protestantse Catharinekerk gesloten. Via QR codes en de smartphone worden de deelnemers op weg geholpen. Zo kan de grote ‘verborgen’ kerststal in de kerk via een film op de smartphone worden bekeken.

De route loopt onder andere langs de kapel, waar Maria van Heusden centraal staat. De replica van het vijftiende-eeuwse Mariabeeldje herinnert aan een bijzonder verhaal. Het beeldje zou vanuit Aalburg, tegen de stroom in, in Heusden zijn aangespoeld.

Bijzondere gedenkplaatsen

In de sfeer van ‘zoekende herders’ bezoeken de deelnemers markante locaties. Zo wordt kennis gemaakt met engelen, met Elisabeth en Johannes de Doper tot bijzondere gedenkplaatsen. In de etalage van de pastorie wordt timmerman Jozef, de man van Maria, gepresenteerd. ,,Je kunt zien, dat het een echte ambachtsman is. In Heusden zou hij zo aan de slag kunnen”, grapt een deelnemer.

Noodgedwongen is ook de Lutherse kerk gesloten. In verband met hun 250 jarig bestaan hadden ze graag muzikaal willen uitpakken.

Koningen of wijzen?

Een etalage in de Nieuwstraat verwijst naar de drie koningen: Melchior, Balthasar en zwarte Caspar. Via de QR code worden de deelnemers eraan herinnerd, dat er in de bijbel helemaal niet over ‘koningen’ maar over ‘wijzen’ wordt gesproken. ,,Ondanks de noodzakelijke improvisatie zijn de reacties van de deelnemers erg positief”, aldus Marian Brok van de organisatie.

Volledig scherm De 'verborgen kerststal'.