Ondanks corona wordt er volop gewerkt in Waspikse Voedselbos

WASPIK - Als een koning kijkt hij uit over zijn landerijen... Waspikker Jos van Genugten is dagelijks te vinden in het nieuwe Waspikse Voedselbos. Er is de afgelopen maanden veel werk verricht, niet alleen door hem, maar door een groep van dertig vrijwilligers.

,,De hele wereld strijdt tegen het coronavirus, maar wij strijden hier vooral tegen de droogte.” Jos van Genugten wuift de problemen in de wereld niet weg, maar hij is liever bezig met het vormgeven van ‘zijn’ plan: het Voedselbos in de kom van de Vrouwkensvaartsestraat en het Halve Zolen fietspad aan de rand van Waspik-Boven. Het plan wordt in het dorp breed gedragen, zo blijkt uit de grote groep betrokkenen die zich heeft aangemeld voor de app-groep om elkaar op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. Wekelijks zijn er zo’n dertig vrijwilligers in het gebied aan het werk, verdeeld over zeven dagen.

Snoeien en rooien

,,Bij aanvang van zo’n project is er veel werk te verzetten. We zijn begonnen met snoeien en bomen rooien om het gebied klaar te maken voor nieuwe aanplant. Die aanplant hebben we een paar weken geleden gedaan: een enorme hoop kleine struiken en ruim zevenhonderd bomen. Waar het gebied toen op sommige plekken te nat was, kampen we door de noordoosten wind nu met enorme droogte. Deze week hebben we het gebied voorzien van zestigduizend liter water. Als de droogte aanhoudt gaan we dat over een week weer doen.”

Het Voedselbos in Waspik is in principe al toegankelijk, al raadt initiatiefnemer Jos van Genugten belangstellenden aan te wachten tot de opening op 26 juni.

De aandacht van Jos is de laatste week vooral uitgegaan naar het labyrint dat centraal in het Voedselbos komt te liggen. Het geeft het bos een extra dimensie. De aanleg is nu ongeveer halverwege. In vakken van twee bij twee meter is het parcours nauwkeurig uitgezet en nu worden de leempaden aangelegd en met leidingwater uitgehard. Over drie weken is het labyrint bruikbaar. ,,Het staat symbool voor ieders levensweg, met rechte stukken als het mensen goed gaat, bochten die nodig zijn om een doel te bereiken en scherpe wendingen die duiden op keuzes die gemaakt moeten worden. In het centrum heb je de zoektocht voltooid en ben je bij de kern van het leven.”

Symbool voor hoop en heling

Het Voedselbos staat in deze onzekere tijden van corona volgens Jos symbool voor hoop en heling. Met vrijwilligers wordt dagelijks, op gepaste afstand van elkaar toegewerkt naar de opening op 26 juni. Het is te hopen voor het Voedselbos-team, maar ook voor de rest van Waspik dat het coronavirus dan achter de rug is en geen roet in het eten gooit.

De paden in het Waspikse Voedselbos zijn net aangelegd.

Het driehoekige Waspikse Voedselbos ligt in de kom van de Vrouwkensvaartsestraat en het Halve Zolen fietspad in Waspik-Boven.

Het labyrint wat centraal staat voor ieders levensweg ligt centraal in het Voedselbos