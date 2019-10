Ondanks een dwarslaesie met sledehonden crossen door de Kempen

Gretig blaffen, piepen en bokken de acht sledehonden van Stefan Donker zaterdagochtend richting het bospad bij de Hoogeloonsedijk in Veldhoven. Ze willen wegsprinten, en wel meteen, maar mogen nog niet. In de kar die achter de honden is gespannen, zit de Zweedse Taina Teräs, met in haar kielzog Donker. De starter telt af. De honden mogen weg. Eindelijk verlossing. De kar van Teräs dendert het bospad in.