Ondanks protest start gaswinner Vermilion met bouwkundige opnamen in Waalwijk en Loon op Zand

Door de staat van de panden in kaart te brengen, kan in de toekomst worden vastgesteld of eventuele schade het gevolg is van gasboringen. Het gaat om de bewoners en eigenaren van gebouwen die in de omgeving liggen van gasvelden in Waalwijk-Noord, Loon op Zand en Loon op Zand-Zuid. Zij krijgen vandaag een brief.

Ook een deel van Altena - het voormalige Aalburg - ligt in het te onderzoeken gebied. Altena heeft, met Tilburg, Loon op Zand, Waalwijk en Heusden aan Vermilion gevraagd of het de bouwkundige opnamen wil uitstellen totdat de Raad van State uitspreekt of het gasboren überhaupt door mag gaan, maar Vermilion laat nu weten dat dat niet kan.

Wettelijk verplicht

De gaswinner beargumenteert dat de bouwkundige opname wettelijk verplicht is en dat het zelf niet kan beslissen om die uit te stellen. ,,Vermilion heeft de betreffende gemeenten laten weten dat het niet zelf mag beslissen wanneer aan de voorwaarden in instemmingsbesluiten wordt voldaan. Vandaar dat Vermilion op maandag 9 september met het project van start gaat’’, schrijft het van oorsprong Canadese bedrijf in een persbericht.