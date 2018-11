Onderhoud gebouwen kost Heusden drie ton per jaar extra

Het gaat daarbij om de panden waarvan óf zeker is dat Heusden ze ‘tot in lengte van dagen’ in bezit zal houden, of waarvan nog niet duidelijk is of Heusden ze wil gaan verkopen. De gebouwen die al wél op het lijstje staan van te verkopen gemeentelijke eigendommen zijn niet meegenomen in de inventarisatie. ,,Daar doen we alleen aan klachtenonderhoud. Als bijvoorbeeld het dak lekt, lappen we dat op maar leggen er geen nieuw dak op", licht wethouder Kees van Bokhoven toe.