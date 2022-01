Onderhoud wegen Heusden schreeuwt om miljoen per jaar extra

Als 99-jarige een boek schrijven? Bep Kamphuis draait haar hand er niet voor om. En het is nog maar deel 1

WIJK EN AALBURG - Als 99-jarige je eerste boek schrijven? Bep Kamphuis-van Delft uit Wijk en Aalburg heeft het gefikst. Twee jaar geleden begon ze met schrijven en nu is het af. Maar ze is meer opzichten bijzonder. E-mailen, bankieren via de iPhone, zelf koken en rondrijden in de scootmobiel. Eigenlijk doet ze alles nog zelf.

17 januari