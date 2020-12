Ondernemers Kaatsheuvel starten met gratis bezorgservice

Parkeren in Waalwijk wordt duurder: tarief naar 1 euro per uur

10 december WAALWIJK - Waalwijk wil de parkeertarieven in het centrum opschroeven, want de kosten van het parkeerbeleid in Waalwijk rijzen de pan uit. Op de meeste plekken gaan bezoekers 1 euro per uur betalen (10 cent per 6 minuten). Dat geldt ook voor de grote parkeerterreinen, waar mensen nu nog de eerste één of twee uur hun auto gratis kwijt kunnen.