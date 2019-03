Ondernemers protesteren tegen huisvesting arbeidsmigranten op Werkendams bedrijventerrein

Arbeidsmigranten huisvesten op de Bruine Kilhaven in Werkendam valt ‘niet te verkroppen’ voor ondernemers van wie ooit een woonvergunning is geweigerd. Bedrijven op het terrein willen dat Altena het plan afkeurt, ook omwille van de veiligheid, schrijven ze de gemeente.

Een uitzendbureau wil mogelijk zeventien arbeidsmigranten huisvesten op bedrijventerrein de Bruine Kilhaven in Werkendam. Hoewel het plan nog op goedkeuring wacht, schrijven bedrijven van de Bruine Kilhaven aan de gemeente Altena dat ze dit absoluut niet zien zitten. Verenigd in de Stichting Bedrijven Investerings Zone (BIZ) Bruine Kilhaven hebben ze een brief naar burgemeester en wethouders van de gemeente Altena gestuurd.

Onrust

De ondernemers zijn niet alleen bang voor onrust, maar ook voor een verplichte beperking van hun werkzaamheden - bijvoorbeeld als dat werk voor geluidsoverlast voor de nieuwe omwonenden zorgt. Ook vrezen ze een tekort aan parkeerplekken.

Verder valt het in hun ogen ‘niet te verkroppen’ dat sommige ondernemers niet op of rond het terrein mochten wonen, maar het voor de groep arbeidsmigranten wel wordt toegestaan. Er wonen nu enkele ­gezinnen van ondernemers, zo schetsen de bedrijven. ,,Maar met de komst van deze mensen zijn er nagenoeg meer arbeidsmigranten dan gezinnen gevestigd rond of op het terrein. Een dergelijke verhouding is niet gezond.’’

De ondernemers wijzen burgemeester Marcel Fränzel bovendien op de veiligheid; die komt volgens hen in het gedrang met de komst van de nieuwe werknemers. Die zullen, zo stellen ze, niet alleen werken maar ook ‘eten, slapen en recreëren, evengoed als een ander mens.’