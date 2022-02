Onderzoek explosieven kost ontwikkelaar vele tonnen: Waalwijk doet beroep op 'bommenregeling’

WAALWIJK - Een rekening van bijna negen ton. Een onderzoek naar explosieven bij een bouwproject aan de Sluisweg in Waalwijk is flink in de papieren gaan lopen. Ontwikkelaar Unitext hoeft dat geld niet alleen op te hoesten, ook het Rijk springt vrijwel zeker bij.

Bij de bouw van een nieuwe loods heeft Unitext uitgebreid onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het bedrijf wilde met het oog op de veiligheid van de medewerkers geen enkel risico nemen. In een deel van Waalwijk is in oorlogstijd flink gevochten, en er zitten mogelijk nog explosieven in de bodem.

De gemeenteraad boog zich donderdagavond over de rekening van bijna 890.000 euro. De ontwikkelaar heeft die kosten al gemaakt, maar kan waarschijnlijk nog ruim zes ton terug krijgen van het Rijk. Het bedrijf is daarbij wel afhankelijk van de gemeente Waalwijk.

Bommenregeling

Den Haag verstrekt subsidies voor het onderzoek en opruimen van dit soort explosieven. Maar de ontwikkelaar kan die aanvraag voor de ‘bommenregeling’ niet zelf doen, de gemeente zal die rekening bij het ministerie moeten indienen.

Waalwijk is dat overigens niet verplicht, maar gaat dat in dit geval wel doen. De gemeente wil de ontwikkelaar niet voor alle kosten op laten draaien. En zelf loopt ze in ieder geval geen financiële risico’s.

Toch riep de torenhoge rekening wel vragen op bij een aantal partijen. Want is dit wel normaal zoveel geld voor één perceel? ,,We hebben om een nadere specificatie van de kosten gevraagd”, aldus burgemeester Sacha Ausems. ,,Dat is gebeurd. Ook is er navraag gedaan bij andere gemeenten, die hier meer ervaring mee hebben.”

Er blijkt inderdaad veel geld in deze onderzoeken en opruimacties om te gaan. In totaal is vorig jaar 23,8 miljoen euro uitgekeerd aan gemeenten. Voor Waalwijk is zo’n hoog bedrag wel nieuw. De gemeente heeft drie keer eerder zo’n subsidie aangevraagd. Maar toen ging het om veel lagere bedragen, bijvoorbeeld voor het opstellen van speciale beleidsnota’s en het uitvoeren van risico-analyses.

Niet heel kritisch

Volgens Ausems kijken ze in Den Haag overigens niet heel kritisch naar de ingediende aanvragen. Er hoeft ook geen verdere onderbouwing overlegd te worden.

Als het Rijk inderdaad met de subsidie over de brug komt, dan sluist de gemeente dat geld meteen door naar de ontwikkelaar. Den Haag neemt dan 68 procent van de kosten voor zijn rekening. Er blijft voor Unitext dan uiteindelijk nog een rekening van zo’n drie ton over. Ook als Den Haag besluit geen geld uit te keren, betekent dat niet dat de gemeente dan verplicht financieel bij moet springen.