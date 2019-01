Overigens liet Hannie van den Dungen eerder in een toelichting op de vragen over de verkeerssituatie doorschemeren dat haar partij niet per se uit is op de aanleg van een zebrapad. Want die zijn er al genoeg in het centrum van Vlijmen; ook op De Akker liggen er al twee. Van den Dungen denkt meer aan een wegversmalling of andere snelheidsremmende maatregelen.