Onderzoek naar bluswater in Altena na brand Villaforte in Woudrichem

Bij de brand in Woudrichem, in het voormalige pand van Villaforte aan de Hoge Maasdijk, was overigens genoeg bluswater voorhanden. Het CDA wilde ook weten hoe het kon dat niet iedereen in de regio een NL-alert op de mobiele telefoon kreeg over de brand, die flinke rookwolken verspreidde. Dat is te wijten aan een probleem met de achterliggende techniek, luidt het antwoord. Op landelijk niveau wordt bekeken of - en zo ja hoe - het systeem verbeterd kan worden.