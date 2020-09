Onderzoek naar nieuwe woningen Wijk en Aalburg, mogelijk moeten volkstuinen weg

Grim heeft keuze te over voor duel RKC met Ajax

18 september Het moet lang geleden zijn dat RKC-coach Fred Grim in de aanloop naar een competitiewedstrijd een compleet fitte selectie tot zijn beschikking had. Twee dagen voor het uitduel met Ajax is de Waalwijkse ziekenboeg helemaal leeg. Een ongekende weelde.