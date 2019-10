Onderzoek naar schietincident in Veen loopt

Nestelende duif zorgt voor half gesnoeide boom in Esch

18 oktober ESCH - Verbazing alom over een half gesnoeide leilinde aan de Haarenseweg in Esch. Was het schafttijd en wordt de rest van de linde later nog gekortwiekt? Of is het een knipoog naar de gemeentelijke herindeling in 2121, waarbij van alles - soms tot in detail - wordt opgedeeld?