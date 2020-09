Onderzoek woningbouw omgeving Langestraat Wijk en Aalburg; overleg met volkstuinders

Proteste­ren­de vader uit Kaatsheu­vel ontneemt winnaar de zege in Huijbergen

14 september De wakkere vader van de nummer twee ontnam nieuweling Michael Boers diens zege in de ronde van Huijbergen. De man tekende protest aan tegen de manier waarop de 16-jarige tiener uit Bosch en Duin in de massaspurt over de streep kwam. Met het reglement in de hand wees hij op de regel dat een nieuweling in de koers uit veiligheidsoverwegingen te allen tijde de handen aan het stuur moet houden.