Onenigheid over straatnaam Mariënkroon? ‘Noem de weg De Paters. Gewoon De Paters’

NIEUWKUIJK - Heemkundekring Onsenoort mengt zich in de discussie over de naam van de extra toegangsweg naar abdij Mariënkroon in Nieuwkuijk. Geen 'Mariënkroonlaan’, geen ‘Pater Raymundus van Kesselstraat’ maar ‘De Paters’. ,,Gewoon De Paters.”

Of de suggestie die voorzitter Adrie Verboord namens Onsenoort doet het gaat halen? Dat is nog de vraag. Maar het kan zeker, de strijd is immers nog niet gestreden. Stichting Mariapoli Mariënkroon (onderdeel van broederschap Focolare, eigenaar en gebruiker van de abdij) zou de weg graag ‘Mariënkroonlaan’ noemen. Heel toepasselijk en herkenbaar, vinden ze zelf. De stichting legde de weg zelf aan, op eigen terrein en gaat de weg ook zelf onderhouden; daarom heeft ze wellicht recht van spreken, zou de leek denken.

Raymundus van Kessel

De gemeentelijke straatnamencommissie denkt daar echter heel anders over. Die koos voor de Pater Raymundus van Kesselstraat, een inmiddels overleden pater en bekend keramist. Dat mag zo zijn, Focolare kon zich niet vinden in die naam en tekende bezwaar aan. De onafhankelijke bezwarencommissie concludeerde dat Heusden z'n huiswerk over moet doen, mede omdat de argumentatie rammelt.

Het wachten is nu dus op een besluit van de gemeente. Het kan drie kanten op: het blijft Pater Raymundus van Kesselstraat, het wordt alsnog Mariënkroonlaan, of het college kiest de gulden middenweg en kiest voor een derde naam. Mocht het die kant opgaan, dan draagt Onsenoort daar dus een mogelijkheid voor aan: De Paters.

Verboord legt in zijn brief aan Mariënkroon uit waarom die naam passend zou zijn. ,,In de omgeving spreekt iedereen over ‘De Paters’ wanneer naar Mariënkroon wordt verwezen. Niet het gebouw maar de mensen staan dus centraal. Dat heeft zeker te maken met de opvang van dorpsgenoten tijdens de bevrijdingsweken van 1944.”

Een minstens zo zwaarwegend argument voor Onsenoort: ,,De naam maakt geen onderscheid welke pater de grootste verdienste heeft gehad, het gaat over het collectief van de bewoners van de abdij.” Onsenoort erkent ten volle dat Raymundus van Kessel een begenadigd keramist was. ,,Maar Norbertus Cools kreeg landelijke bekendheid vanwege zijn stottertherapie. Tarcicius van Schijndel was jarenlang de drijvende kracht van de heemkundekring. Diverse paters zijn actief geweest in de parochies en waarin geliefd bij de parochianen. Waarom één pater eruit lichten en deze door een straatnaam aan het collectief onttrekken?”

Symbolisch

En dan nog de symbolische betekenis. ,,We kunnen niet meer via de Mariënkroonlaan naar De Paters gaan, want die zijn er niet meer. Maar het zou mooi zijn wanneer we straks wel via De Paters naar Mariënkroon kunnen."

Verboord schrijft dat het bestuur van Onsenoort een zetel heeft in de straatnamencommissie, maar dat er nooit wordt overlegd. Dat zou komen omdat het bestuurslid dat ooit werd afgevaardigd geen bestuurslid is meer is, maar wel in de commissie bleef zitten. Maar volgens de gemeente ligt de situatie anders. ,,De leden zitten er op persoonlijke titel, na een sollicitatieprocedure in 1998", aldus een woordvoerster. Voor Verboord aanleiding te opperen Onsenoort een zogeheten kwaliteitszetel in de commissie te geven. ,,Juist voor de lokale insteek bij straatnamen.”

Nadenken

Wethouder Peter van Steen laat weten dat hij best wil nadenken over vaste vertegenwoordiging van Onsenoort. ,,In de commissie zitten overigens twee leden in (Kees van den Oord en R. van der Drift, red.) met enorm veel historische kennis.”

Woordvoerster Astrid Bullens van Mariënkroon laat desgevraagd weten dat de straatnaamsuggestie van Onsenoort wordt besproken in het bestuu. Over de uitkomst kan ze nog niets zeggen.