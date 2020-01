Ongehoord: open podium dit jaar in Herpt

Primeur voor eerlijke handel: Fairtrade-straat in Waalwijk

17:27 WAALWIJK - Waalwijk jaagt vol op de titel Fairtrade Gemeente. Steeds meer bedrijven en organisaties sluiten zich aan bij het project voor meer ‘eerlijke handel’ in de wereld. Het doel is om de eretitel in het najaar te bemachtigen. Dat is drie jaar na de start van het project in Waalwijk.