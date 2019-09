Ongeluk met bus op A27 bij Werkendam: weg richting Breda korte tijd dicht

Nieuwe regels in Waalwijk voor huisves­ting arbeidsmi­gran­ten moeten onrust tegengaan

9:27 WAALWIJK - Om problemen in woonwijken te bestrijden, heeft Waalwijk de regels voor huisvesting van arbeidsmigranten aangepast. Voortaan is bij kamerverhuur in panden in woonwijken vijf bewoners echt de max.