Ongeluk met twee auto's op A59 richting Den Bosch, weg is weer vrij

Langer verblijf in het ziekenhuis kan straks alleen bij ETZ Elisabeth Tilburg

8:08 TILBURG - Wie in Tilburg en omgeving langer dan een dag in het ziekenhuis moet verblijven, kan vanaf 2025 alleen in het ETZ Elisabeth terecht. De verpleegafdelingen op de locaties Waalwijk en TweeSteden gaan dicht.