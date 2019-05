Ongeluk met vier auto's op A27 bij Nieuwendijk

De Barry's weer de beste bij Wollukse Kwis: volgende editie in 2021

19 mei WAALWIJK - De eerste prijs bij de Wollukse Kwis is weer voor De Barry’s. Wie ze van de troon wil stoten, moet nog even geduld hebben. De organisatie van de Wollukse Kwis gaat het evenement om de twee jaar houden, De volgende editie is dus in 2021.