Ongeluk met vier auto's op A59 bij Engelen richting Waalwijk: weg weer vrij

Dronken bestuurder (47) veroor­zaakt ongeluk in Veen en zet fles bier aan zijn mond ‘vanwege de schrik’

14:47 VEEN - Een 47-jarige Poolse man is zondagavond rond 21.40 uur met zijn auto van de weg geraakt, over een varkensrug gereden en daarna tegen een paal gebotst in Veen. De man was dronken.