Ongeluk op A59 bij Drunen richting Oss zorgt voor flinke vertraging, linkerrijstrook dicht

DRUNEN - Op de A59 tussen knooppunt Zonzeel en Oss, ter hoogte van Drunen is, is maandagochtend een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is afgesloten. Dit zorgt voor een flinke ochtendspits.