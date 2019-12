Ongeluk op A59 bij Dussen, half uur vertraging richting Den Bosch

Hoop blijkt ijdel: nog geen nieuw bestuur De Voorste Venne

7:03 DRUNEN/VLIJMEN - De verwachting dat inmiddels een nieuwe bestuurder én een interim-manager gevonden zouden zijn voor De Voorste Venne, is niet uitgekomen. Het bestuur van het cultureel centrum in Drunen en de gemeente Heusden zijn nog steeds met elkaar in gesprek over een ‘vlotte, zorgvuldige overdracht’.