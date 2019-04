Ongeluk op Midden Brabantweg bij Waalwijk

Voedsel­bank Waalwijk ziet vraag om hulp sterk toenemen

10:32 WAALWIJK - Voedselbank Waalwijk ziet steeds meer mensen aankloppen voor hulp. Het aantal cliënten is in drie maanden tijd fors gegroeid van 84 naar 97. Wat opvalt is, dat een flinke groep ook veel langer hulp nodig heeft.