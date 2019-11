Ongeval bij Werkendam op A27, weg weer vrij

Ze branden áltijd, maar binnenkort niet meer: probleem langs A59 bijna opgelost

6:37 DRUNEN/VLIJMEN - Altijd aan of altijd uit. Dat was de vraag. Het werd altijd aan, voor velen overigens een doorn in het oog. Maar uiterlijk eind van het jaar kan de kritiek verstommen: dan brandt eíndelijk de verlichting op de A59 tussen Drunen en Vlijmen niet meer permanent. ,,We deden het voor de veiligheid.”