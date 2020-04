Online dansen, voetballen en koken voor anderen tijdens de ramadan in Waalwijk

Coronanood­fonds voor Voedsel­bank Waalwijk

10:02 WAALWIJK - Lionsclub Waalwijk is een coronanoodfonds gestart voor de voedselbank in Waalwijk. Ook de plaatselijke Rabobank doet mee. De Lionsclub die 5.000 euro in het fonds stopt, roept andere bedrijven in Waalwijk en inwoners van de gemeente op ook een bijdrage te leveren. ,,We moeten de voedselbank helpen in deze benarde tijd.”