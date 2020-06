Online in gesprek over omstreden plan Akkerlanen Waalwijk

WAALWIJK - Discussiëren met de raad op het gemeentehuis zit er in deze coronatijd niet in. Wie mee wil praten over besluiten, moet dat voorlopig via de computer doen.

Inwoners van de gemeente Waalwijk die donderdag hun zegje willen doen als de gemeenteraad besluit over de nieuwe woonwijk Akkerlanen, kunnen zich aanmelden voor een zogenoemd e-forum.

Niet alleen aanhoren, ook meepraten

Zolang inwoners, vanwege corona, niet op het gemeentehuis met raadsleden in gesprek kunnen, gaat de gemeente zorgen voor inspraakmogelijkheden via Teams, een programma voor groepsvergaderingen via de computer.

Inwoners die zich aanmelden voor het forum kunnen niet alleen hun verhaal doen, maar ook met raadsleden in gesprek, zegt griffier Guus Kocken van Waalwijk. ,,We zenden het live uit via de website van de gemeente."

Vanwege de privacy van insprekers wordt het gesprek niet opgenomen. ,,Als de bijeenkomst is afgelopen, gaan we uit de lucht. Terugkijken kan dus niet."

Spoedcursus

Wie niet weet wat Teams is of hoe het precies werkt, krijgt een spoedcursus van de gemeente, zegt Kocken. Ook inwoners die geen computer hebben, kunnen zich aanmelden. ,,Dan zorgen we ervoor dat er in het gemeentehuis een plek met een computer beschikbaar is."

Het besluit over Akkerlanen donderdag is beladen. Een flink aantal Waalwijkers is tegen een nieuwe woonwijk bij het Hoefsvengebied.

Uitstellen

Jaap Lunenburg, voorzitter van Stichting Hoefsvengebied, heeft zich al aangemeld voor het e-forum. Al is de stichting wel teleurgesteld dat de besluitvorming überhaupt doorgaat.

De stichting had de gemeente gevraagd om besluiten over het plan uit te stellen tot na corona. Volgens de stichting is het digitaal bijwonen van een vergadering voor veel mensen een behoorlijke drempel.