Online meepraten over Zonnepark Hooibroeken

Garen op de klos: Heusden wijst twee plaatsen aan voor zonnevel­den

23 februari ELSHOUT/HEUSDEN - Tot nu toe werd er alleen gepraat over zonnevelden in Heusden, nu komt er ook wat garen op de klos. Heusden heeft twee plaatsen aangewezen waar in principe zonnevelden kunnen komen: langs de Mariëndonkstraat in Elshout (twee velden vlakbij elkaar) en aan de Polderweg 1 Oudheusden.