Online pubquiz verenigt Waspik

WASPIK - Beheerder Fred van der Velden van Den Bolder in Waspik maakte eind maart de digitale pubquiz in zijn dorp Loon op Zand van dichtbij mee. Hij wist meteen: dit kan in Waspik ook. Het resulteerde in een unieke samenwerking tussen Den Bolder, 't Schooltje en de Waspikse Muziekquiz.

Als Fred van der Velden enthousiast wordt over een idee, dan is hij niet meer te stoppen. Tenminste, zo omschrijft secretaris Rita van Strien van buurthuis 't Schooltje hem. Waar Den Bolder en 't Schooltje voorheen nauwelijks tot samenwerken kwamen en met evenementen uit dezelfde vijver visten, lijkt de coronacrisis voor verbroedering te zorgen.

,,Maar Fred kwam met het idee van een digitale pubquiz bij mij en ook bij Jos Rutters van de Waspikse Muziekquiz en het kostte hem niet veel moeite om ons ook enthousiast te krijgen", vertelt Rita. ,,Binnen mum van tijd hadden we een draaiboek klaar en konden taken verdeeld worden: een verfrissende manier van samenwerking."

Het idee voor de digitale pubquiz is dus niet uniek, maar het gelegenheidstrio hoopt er wel verbondenheid mee te krijgen in het nu stille dorp. ,,Het is een manier om de Waspikse mensen toch, al is het digitaal, bij elkaar te brengen", meent Van der Velden.

Quote We hebben voor het paasweek­ein­de gekozen om zo van Pasen toch iets extra's te maken Fred van der Velden

,,Natuurlijk missen we elkaar in Waspik allemaal en op deze manier zijn we toch weer met z'n allen met iets positiefs bezig. We hebben bewust gekozen voor de zaterdag in het Paasweekend om ook van dat weekend iets extra's te maken."

De eerste Digitale Waspikse Pubquiz wordt gehouden op zaterdag 11 april en begint om 20.00 uur. Een team bestaat uit maximaal zes leden die digitaal contact met elkaar hebben; de teamcaptain stuurt online steeds de antwoorden door op de vragen die via livestream uit een speciale studio in Den Bolder worden gesteld op een speciaal YouTubekanaal.

,,We hebben negen rondes van tien vragen die over van alles zullen gaan. Belangrijkste van de quiz is dat we uitgaan van de parate kennis van de teams; er mag dus niets worden opgezocht. Puur voor de lol dus. We zijn nog bezig met wat leuke prijzen."