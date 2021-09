Onopvallend? Dan moet je ludiek uit de hoek komen

WAALWIJK - Met GO Waalwijk in hartje Waalwijk is zaterdag het seizoen voor sport en cultuur weer begonnen.

Met flippers aan je voeten zwem je een stuk harder. Met deze zwemvliezen kun je buiten het water ook schaatsbewegingen maken, zo weten ze bij de Waalwijkse Zwemvereniging (WZV). Als we daar een ludiek spelletje omheen bouwen, vallen we in ieder geval op tijdens de open middag van GO Waalwijk, waarbij sport, cultuur, gezondheid en beweging aan het begin van een nieuw seizoen prominent aandacht krijgen.

Quote We moeten ons laten zien. Door corona waren we helemaal verdwenen, lange tijd mocht er niet worden gezwommen. En de sport zelf valt niet op Woordvoerder, zwemvereniging WZV

Dat pakte op het Raadhuisplein heel aardig uit. Heel wat kinderen laten zich door Anne Verhoef uitdagen voor een estafetterace: met een soeplepel water van emmer naar emmer overhevelen. Dat het soms regent, boeit zeker Anne niet: ze is water gewend.

Niet voor niets profileert WZV zich deze dag. ,,We moeten ons laten zien. Door corona waren we helemaal verdwenen, lange tijd mocht er niet worden gezwommen. En de sport zelf valt niet op. Wij zwemmen binnen." Aan zo'n promotiemiddag houdt WZV geen nieuwe leden over. Overigens is dat bestand ondanks corona behoorlijk stabiel gebleven. ,,Daar waren we heel blij mee. We hadden een daling verwacht."

Muziek

Op het grasveld bij de Hooisteeg treedt een Mollerband op, opgeleid door Ron van Beijnen van Music'scool. ,,We hadden daar ons standje neer moeten zetten", zegt Mariëlle Slaats, die achter het oude stadhuis staat. ,,Dan hadden we wat meer aanloop gekregen." Tijdens corona is die aandacht van de jeugd niet verslapt. ,,We zijn die redelijk goed doorgekomen. Chapeau aan onze docenten, die vijftien weken lang met veel bezieling online les hebben gegeven." Volgens Slaats is het belangrijk om Music'scool te laten zien. ,,De donkere maanden komen eraan, dus wordt er nagedacht over een nieuwe hobby."

Kunst & ambacht

Bij het bodehuisje zijn kinderen op de grond in de weer met speksteen. Als het gaat regenen, wordt dat provisorisch opgelost met een stuk zeil. Met deze activiteit probeert Kunstencentrum Waalwijk, dat in de kiosk een dansdemonstratie verzorgt, het publiek te triggeren om naar de Irenestraat te gaan. ,,Daar hebben we vandaag onze Kids Doe Dag", zegt Carla Kriek. ,,Ons credo is niet voor niets 'Thuis in het Kunstencentrum’."

Bijzondere dag

Ook atelierhuisjes in de Hooisteeg hebben allemaal hun deuren geopend. Voor Atelier MIJN voor leer- en textielambachten is het een bijzondere dag, zegt eigenaar Carla van Es. ,,Vandaag hebben we hier, op de eerste verdieping, uitgebreid met Galerie MIJN. Ik had die ruimte over, dus krijgen kunstenaars de kans om hun werk te exposeren."

Beeldend kunstenaar Carla Raaijmaakers-Jacobs, ambachtsman André Pulles en Colette Holleman trappen af. Tot 11 december is hun werk aan de Hooisteeg 2 te bewonderen van woensdag tot en met zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. En op koopzondagen van 12.00 tot 17.00 uur.