Onrust door corona-uitbraak in Waalwijk, maar bij wie moet je zijn met vragen?

WAALWIJK - Bij een corona-uitbraak in hun buurt moeten omwonenden veel sneller en eenvoudiger informatie kunnen krijgen. Die conclusie trekt de Waalwijkse fractie Lijst De Jongste. Volgens haar worden bewoners nu te vaak van het kastje naar de muur gestuurd als ze meer willen weten. De partij wijst daarbij naar een recente corona-uitbraak bij een pand voor arbeidsmigranten, waarover onrust in de buurt is ontstaan.

Om welk pand het gaat, wil raadslid Bea de Jongste (Lijst De Jongste) liever niet zeggen. ,,Dat vind ik niet netjes ten opzichte van de mensen die dit bij ons hebben aangekaart", legt ze uit. ,,Maar het gaat vooral omdat de manier waarop omwonenden aan hun informatie moeten komen als er zo iets in hun omgeving gebeurt. Daar valt nog wel flink wat te verbeteren.”

Lijst De Jongste kaart de zaak via schriftelijke vragen aan bij het college. De omwonenden van het bewuste migrantenpand zouden veel vragen hebben. Maar antwoorden bleven uit. ,,De gemeente verwees naar de GGD en de GGD naar de politie", stelt De Jongste ,,En de politie verwees weer naar de gemeente.”

De onrust werd volgens De Jongste nog groter, toen één van de arbeidsmigranten per ambulance werd afgevoerd. Het was niet duidelijk of het om een corona-patiënt ging. Het leidde tot nog meer vragen over bijvoorbeeld de (quarantaine)maatregelen, handhaving en de informatievoorziening aan de arbeidsmigranten zelf.

Na contact met omwonenden heeft Lijst De Jongste zelf geprobeerd om de gewenste informatie boven tafel te krijgen. ,,We liepen tegen hetzelfde probleem aan als de omwonenden: een gebrek aan duidelijke informatie en bereikbaarheid. Uiteindelijk hebben we er bijna een dag over gedaan om de juiste functionaris te bereiken. We kunnen ons goed voorstellen dat inwoners, die minder goed de weg weten, de weg kwijt raken. Bovendien werden inwoners door de gemeente naar andere instanties gestuurd terwijl er een coördinerend ambtenaar binnen de gemeente Waalwijk is benoemd.”

De partij vindt dat de inwoners precies moeten weten bij wie ze terecht kunnen met hun vragen en meldingen, ook buiten kantooruren.

De Jongste vindt dat de gemeente ook zelf betrokken bewoners en omwonenden actief kan informeren als er ergens een corona-uitbraak is. ,,Ik vind de informatievoorziening sowieso erg summier", stelt ze vast. ,,Er zijn nog heel veel besmettingen. Waarom wordt niet nog vaker en indringender een beroep gedaan op mensen om zich aan de regels te houden, en dat ze elkaar niet te veel opzoeken.”

Het college buigt zich nog over de vragen. De gemeente doet verder ook geen mededelingen over locaties, die met een corona-uitbraak te maken hebben. ,,Die plaatsen maken wij natuurlijk niet bekend", aldus de gemeentewoordvoerster. ,,Want dat gaat onnodige paniek veroorzaken.”