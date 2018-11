‘Onrust is onnodig, Speelgoedbank in Waalwijk hoeft nog niet weg’

Lachen in de luchtvaart: cartoonboe­ken van oud-pi­loot en uitgever Martin Leeuwis vliegen wereldwijd vanuit Vlijmen

10:03 VLIJMEN - De grootste uitgever ter wereld van cartoons over de luchtvaart woont in Vlijmen. Als piloot vloog Martin Leeuwis zelf in straaljagers en daarna in de bekende blauwe Boeings. Over 100 jaar KLM gaat zijn laatste boek.