Onrust op Juliana van Stolbergschool; moeten kinderen naar een andere school, een heel eind verderop?

Spuitbus­sen­fa­bri­kant Airopack in Waalwijk in nood; boekhou­ding rammelt

14:58 WAALWIJK - Het Waalwijkse spuitbussenbedrijf Airopack verkeert in grote problemen. De aandelen van het bedrijf dat aan de Zwitserse beurs is genoteerd, zijn sinds maandag met 60 procent gekelderd. Volgens een werknemer, die anoniem wil blijven, zijn alle productiemedewerkers naar huis gestuurd. ,,Er is geen werk meer. Sinds eind december ligt alles stil.”