Onrust over leugenbankjes gesust, bouw appartementen Catharinakerk Heusden van start

Paradijsvo­gel Wilma van den Hurk naait, verbouwt en filoso­feert: ‘Ik pas niet in een keurslijf’

17 maart HEUSDEN - Ze is astrologe, ontwerpt en maakt ‘theatrale kleding’, woont in een bijzonder huis, leeft al heel haar leven duurzaam én ze is rap van tong. Als dát alles bij elkaar niet voldoende is voor een plaatsje in tv-programma BinnensteBuiten? ,,Ik krijg extra zendtijd.”