Onrust over sloop Sprang-Capelle leidt tot politieke vragen: 'Was dit niet te voorkomen geweest?’

Wat moet die loeiende ‘alarmpaal’ bij Waalwijkse school en kinderop­vang?

31 maart WAALWIJK - Is het slim om een loeiende sirene te testen naast een school en kinderopvang waar kinderen moeten slapen? De nieuwe ‘alarmpaal’ bij kindcentrum Bloemenoord in Waalwijk wekt verbazing. In de buurt wordt zelfs gedacht aan een crowdfundingsactie om de paal te verplaatsen.