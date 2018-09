Ontbijten met de buren op Raadhuisplein in Sprang-Capelle

Frans Andriessen van de PLUS supermarkt gooit zijn ontbijtactie in de herhaling, alleen dan net iets anders. Verraste de supermarkt begin dit jaar alle huishoudens in Sprang-Capelle met een ontbijtje aan de deur, dit keer verzorgt de supermarkt een ontbijt tijdens Burendag. Hoeveel dorpsgenoten hij kan verwachten, weet Andriessen niet, maar dat maakt hem ook niet uit. ,,Hoe meer zielen hoe meer vreugd. We zetten lange rijen tafels neer. En we hebben een supermarkt, dus er is voorraad genoeg."

Na de ontbijtsessie, vanaf 8.00 uur, is er tot 16.00 uur braderie op het plein. ,,Het Raadhuisplein is opgeknapt. Met de lokale ondernemers hebben we er daarom een braderie aangekoppeld, met oude ambachten."