Ontdekker datalek bij Blokker: ‘Bedankt voor die bloemen’

Bij Loek van Tongeren uit Oudheusden staat inmiddels een vette bos bloemen op tafel. Plus een waardebon van 100 euro. ,,Gisteren gekregen van de Blokker”, zegt hij. ,,Ik werd benaderd door Tros Opgelicht?! Of ze mijn adresgegevens mochten doorgeven aan Blokker. Ik heb eerst gevraagd of het voor een bedankje was ... of voor een advocaat. Maar het bleek dat ze nogal waren geschrokken van het bericht op bd.nl en ad.nl hoe simpel het was om bij de klantgegevens te komen.”