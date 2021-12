‘Onthutsend’, een ‘doodzonde’. Politieke onrust in Altena over deal gemeente Aalburg aan vooravond herindeling

VEEN - Een horrorverhaal, een onthutsend beeld, een lijk uit de kast, een doodzonde. Het zijn grote woorden die politici in Altena deze week gebruikten. Ze bespraken een beladen voorstel over de grondexploitatie van bouwlocatie Den Eng in Veen.

De kwestie voert terug tot een besluit van de voormalige gemeente Aalburg, genomen kort voor de gemeentelijke herindeling. Een besluit met financiële gevolgen zonder dat de raad daarover was ingelicht.

3,2 miljoen tekort

Wat is er aan de hand? In 2009 sluit Aalburg een overeenkomst met Woonlinie, nu Bouwlinie, om in Den Eng ongeveer 160 woningen te bouwen. Een aantal daarvan staat er inmiddels. Woonlinie gaat uit van een positief resultaat van het plan, waarbij de gemeente er gegarandeerd 250.000 euro aan over zou houden. Wat blijkt echter: door verschillende omstandigheden is er een tekort van 3,2 miljoen euro, die op het bordje van Bouwlinie zou komen.

Om dit verlies te beperken, vraagt Bouwlinie aan het Aalburgse college mee te werken aan een aantal maatregelen. Het college gaat daarin mee en neemt op 4 december 2018, enkele weken voordat de gemeente opgaat in de nieuwe gemeente Altena, een besluit. Dat gebeurt zonder de raad te informeren. Wél worden de colleges van Werkendam en Woudrichem op de hoogte gebracht. Zij willen echter meer informatie en laten weten het besluit over te laten aan de nieuwe gemeente Altena, die op 1 januari 2019 een feit zou zijn.

Afspraken

Aalburg en Bouwlinie spreken onder meer af dat de gemeente ruim 450.000 euro zal betalen aan de aanleg van wegen; ook wordt de eis voor de aanleg van een derde ontsluitingsweg losgelaten. Wel komt er een voet/fietspad naar de Grotestraat, over grond van Arie den Dekker. De gegarandeerde opbrengst voor de gemeente van 250.000 euro blijft, maar dat geld zal Aalburg inzetten voor verduurzaming van sociale huurwoningen. Ook wil Aalburg eventueel genoegen nemen met een minder fraaie afwerking van het toekomstig openbare gebied in het zuidelijk deel; verder is Aalburg akkoord dat op het zuidelijk deel sneller en meer huizen worden gebouwd dan eerst gedacht.

Hoe nu verder

Terug naar nu. Hoewel Altena juridisch niet gebonden is aan het Aalburgse besluit, stelt het college de raad nu toch voor de gemaakte afspraken te bekrachtigen en de 250.000 euro in te zetten voor het vergroenen van daken van sociale huurwoningen in Altena.

Of de raad komende week met dit laatste instemt, is nog maar zeer de vraag. Meerdere fracties kondigden wijzigingsvoorstellen aan. Fracties zijn over de hele gang van zaken zeer ontstemd, met uitzondering van VVD en ChristenUnie. Zowel Jan Kolff (VVD) als Kees Nieuwenhuizen (CU) weigerden het Aalburgse college af te vallen. Nieuwenhuizen: ,,Ik begrijp de consternatie niet. Voor ons is het belangrijk dat er gebouwd wordt. Was het besluit wel zo slecht?” Kolff: ,,We kunnen er veel van vinden, we moeten verder en we veranderen het niet meer. We hebben een morele verplichting aan Bouwlinie.”

‘Zwakke verdediging’

,,Een zwakke verdediging”, vond Arjan Versluis (SGP). ,,Ik heb geen medelijden met Bouwlinie. Het is een commercieel bedrijf.” Arno Bouman (CDA), destijds raadslid in Aalburg zei zich te schamen. ,,We zijn er nooit van op de hoogte gesteld. Een doodzonde.”

Om de situatie goed in beeld te krijgen, heeft het college externe bureaus onderzoek laten doen. Wethouder Tanis verzekerde dat het de bedoeling is de woningbouw in het zuidelijk deel van Den Eng zo snel mogelijk op te pakken. Volgens Tanis is Den Eng eventueel ook in beeld voor nieuwbouw van de Oranje Nassauschool. Dat zou dan ten koste kunnen gaan van het aantal te bouwen huizen.