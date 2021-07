Ontkennende Vlijmenaar (45) gaat dertig maanden de cel in na poging tot ontvoering van vrouw

Tientallen tips binnen over poging ontvoering van vrouw (59) in Vlijmen

12 juni VLIJMEN - De politie heeft 29 tips binnengekregen over de poging tot ontvoering van een 59-jarige vrouw in Vlijmen. Zij fietste op 6 mei over de Moerputtenweg, toen een man haar in een bestelbus probeerde te slepen. Ze verzette zich hevig, waarna de man vluchtte.