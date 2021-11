Ontlading jongerencast Wenstheater groot na jaar uitstel première

Eigenlijk had de cast zich er een tijdje geleden al bij neergelegd dat het weer niet door zou gaan. ,,De drive en zin in het optreden ebde door alle onzekerheid weg”, vertelt hoofdrolspeelster Luna Walls (19). ,,De online repetities waren echt een dieptepunt. Maar toen we elkaar in september weer fysiek zagen, gaf dat iedereen zo’n boost dat we allemaal weer snel in onze rol zaten. Zeker toen we ons realiseerden dat het nu echt ging gebeuren.”

Vlekkeloze première



Twee jaar lang hebben de jongeren toegewerkt naar dit moment. Er zijn weinig zenuwen maar vooral veel zin. ,,Alleen vlak voor de opkomst voel ik spanning maar zodra ik het podium op kom, is het weg, als magie.” Luna speelt de hoofdrol Emma in het stuk naar het gelijknamige boek van Yvonne Keuls over een jongerenopvanghuis. De persoonlijkheid van deze rol staat haaks op haar eigen karakter. ,,Je kruipt makkelijker in een rol als die ver van je afstaat. Emma heeft bijvoorbeeld een grote mond, zegt alles wat in haar opkomt, schreeuwt en scheldt. Ik word nooit boos. Ik heb echt geleerd om die emotie op te roepen, maar ook hoe bevrijdend het kan zijn om gewoon te zeggen wat je denkt en voelt.”

De rollen vertegenwoordigen problematieken onder jongeren die actueler zijn dan ooit; geweld, drugs, dakloosheid, onbegrip. Alle spelers hebben zich verdiept in deze thema’s om zich hun rol nog meer eigen te maken. ,,Er is best weleens gehuild tijdens de repetities want iedereen herkent zich wel ergens in. Als jongeren voelen wij ons als leeftijdsgroep niet altijd gezien of gehoord en dat stippen we met dit stuk graag aan.” De première bij jongerencentrum de Tavenu is op een paar kleine foutjes na vlekkeloos verlopen. ,,Dat ik, en wij allemaal, nu eindelijk met zo’n mooie rol op het podium mogen staan is zo mooi. Iedereen heeft alles gegeven wat erin zit.”

Verbinding



Met alle tegenslagen van lang uitstel, lockdowns, elkaar niet mogen treffen en lastminute rolwisselingen heeft de cast veel moeten incasseren. Van een online pubquiz tot een reeks interviews met de spelers en een kleinigheidje per post; regisseur Wendy de Kok trekt alles uit de kast om de jongeren betrokken en enthousiast te houden. ,,Het is zo belangrijk om in de jongeren te investeren en de verbinding te zoeken en houden, als groep maar ook individueel.

” De feilloze opvoering is het ultieme bewijs van de toewijding van de cast. De Kok kan haar tranen achter de coulissen nauwelijks bedwingen. De ontlading backstage na de ovatie is groot; vol blijdschap valt iedereen in elkaars armen. De Kok: ,,We hebben er zó lang naartoe geleefd en ze hebben echt alles gegeven. Ik ben zó trots!”