Ontmoeting ouderen en kinderen Zorgcentrum St. Antonius in Heusden geslaagd

Avondvier­daag­sen in Brabant geteisterd door noodweer

19:31 BRABANT - Op verschillende plekken in Brabant zijn vanavond avondvierdaagsen. Of die allemaal doorgaan, is met het naderende noodweer nog maar de vraag. De wandeltochten in Almkerk, Geffen, Tilburg, Sprang-Capelle, Hilvarenbeek, Woensdrecht, Etten-Leur en Sleeuwijk zijn woensdagavond in ieder geval afgelast.