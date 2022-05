Ontsnapte gevangene in Waalwijk aangehouden, heeft nog 21 maanden gevangenisstraf openstaan

Spontane schoonmaak­ac­tie Bjorn uit Kaatsheu­vel bij met hakenkrui­zen bekladde bejaarden­com­plex

KAATSHEUVEL - Kaatsheuvelnaar Bjorn van Wanrooij (44) is woensdag op de dag van Dodenherdenking spontaan in de bres gesprongen bij een met hakenkruizen beklad appartementencomplex in zijn woonplaats. Het appartementencomplex voor senioren werd in de nacht van dinsdag op woensdag beklad.

