Ontsnapte koe wil de A27 bij Nieuwendijk oplopen en houdt vier politieteams bezig

‘Stroom­snel­weg’ boven hun hoofd valt bewoners buurtschap in Loon op Zand zwaar: ‘Wij zijn de pisang’

2 april LOON OP ZAND - Niemand wil elektriciteitsdraden boven zijn huis of grond. Op de kaart van De Moer, Kaatsheuvel en Loon op Zand is daarom vele jaren heen en weer geschoven met nieuwe hoogspanningsmasten. Nu is dan eindelijk het tracé gevonden dat geen pijn zou moeten doen. Was dat maar waar, zeggen bewoners rondom het buurtschap Kraanven. Ze zijn getergd: ,,Van ons wordt verwacht dat wij een hele grote meloen doorslikken.”