Ontwikkelaar wijk Akkerlanen baalt van onzekerheid: Raad van State stoeit nog met stikstof

Ook in Altena lopen kerken leeg en dus is er discussie; wat moet ermee gebeuren?

In Altena barst het van de kerken. Moeten die allemaal blijven, ook als ze leeglopen? Of zijn ze zo beeldbepalend of monumentaal dat ze hoe dan ook moeten worden gered? En zo ja, hoe wordt dat dan bekostigd? Over deze en andere vragen gaat een bureau de komende tijd met kerkbesturen in overleg.

9 september